Mahmood costretto a sospendere i concerti, rinviate tre serate per «una brutta infiammazione alle corde vocali»

Da settimane il cantante non riesce a guarire, complice anche il tour in corso che non gli ha concesso un momento di pausa. Ora i medici gli hanno imposto riposo almeno fino ai primi giorni di agosto

Stop improvviso al tour di Mahmood, costretto a rimandare il concerto in programma stasera a Torre del Lago, frazione di Viareggio, per motivi di salute. La nuova data del suo Ghettolimpo Summer Tour per la tappa di Viareggio è solo rimandata al 7 agosto, giorno in cui il cantante spera di recuperare da un’infezione alle corde vocali che da settimane non sarebbe guarita, anche perché Mahmood ha continuato a esibirsi. A saltare sono anche le date in Svizzera, a Bellinzona, e quella in Sardegna, a Iglesias: «Ciao a tutti ragazzi – scrive il cantante sui suoi social- sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo posticipare la data di Torre del Lago del 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Alcuni di voi lo sanno già, ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali per la quale dovrò stare a riposo fino al 2 agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile».

