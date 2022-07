Civitanova Marche, ambulante ucciso a colpi di stampella per avere fatto apprezzamenti su una ragazza

Aveva fatto apprezzamenti su una ragazza che stava passeggiando lungo corso Umberto, la strada principale di Civitanova Marche. L‘uomo che accompagnava la ragazza ha preso una stampella e ha iniziato a colpirlo fino a ucciderlo. Vittima dell’aggressione è Alika Ogorchukwu, un ambulante nigeriano di 39 anni. Quando sono arrivati i soccorsi non c’era nulla da fare. Ora l’aggressore è in stato di fermo. All’episodio hanno assistito varie persone che nel corso della giornata sono state sentite come testimoni. Secondo alcuni negozianti, il 39enne stava spesso in quella parte del corso e la stampella che l’aggressore ha usato per ucciderlo sarebbe proprio sua. La polizia acquisirà i video dei sistemi di sicurezza, anche se ci sarebbero a disposizione anche altri filmati girati dalle persone che hanno assistito alla scena.

