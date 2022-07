Grano, Zelensky sul Mar Nero per il carico della prima nave dopo gli accordi con Mosca – La gallery

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato oggi, 29 luglio, al porto ucraino di Chornomorsk, sul Mar Nero, per presenziare alle operazioni di carico della prima nave che dovrà esportare il grano bloccato dall’inizio della guerra. Si tratta dell’imbarcazione turca Polarnet. Lo sblocco della materia prima arriva dopo gli accordi firmati con la Russia in Turchia lo scorso 22 luglio. «Siamo pronti ad esportare grano ucraino, stiamo aspettando segnali dai nostri partner per iniziare i trasporti», ha scritto il presidente in una nota. Gli altri porti che saranno coinvolti nelle operazioni sono quelli di Pivdenny e Odessa.