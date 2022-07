Afghanistan, bomba a mano nello stadio di Kabul durante una partita di cricket. L’Onu: «Un attacco atroce»- Il video

Durante la partita di cricket per la lega nazionale dell’Afghanistan c’è stata una forte esplosione nello stadio di Kabul ieri, 29 luglio, attorno alle 16.00. «Una bomba a mano è esplosa durante la Shpageeza Cricket League», ha spiegato il ​​portavoce della polizia della capitale Khalid Zadran. Sono diverse le persone rimaste ferite, almeno 13 secondo gli ultimi aggiornamenti dell’agenzia afghana Ariana news. I giocatori e lo staff sono tutti al sicuro. A seguito dell’esplosione la partita è stata interrotta per poi riprendere.

«È un altro doloroso ricordo della violenza terrificante e improvvisa a cui la popolazione afghana continua a essere esposta», ha dichiarato in un comunicato ufficiale il coordinatore umanitario dell’Onu per l’Afghanistan, Ramiz Alakbarov, presente anche allo stadio durante l’esplosione dell’ordigno. «Un attacco atroce» che condanna fermamente e per il quale ha chiesto l’avvio di un’indagine approfondita. Sui social stanno circolando diversi video in cui si vede il caos creato nello stadio dopo l’esplosione e il tentativo degli spettatori di scappare dall’area. Si trattava della prima partita da quando i talebani sono tornati al potere. Gli episodi violenti erano in parte diminuiti, ma negli ultimi mesi i gruppi estremisti hanno aumentano gli attacchi con armi da fuoco nel Paese.

