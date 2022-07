Disastro Ferrari a Hungaroring, Verstappen vince il Gp di Ungheria: le Rosse fuori dal podio

È sempre più leader di classifica Max Verstappen, vincitore al Gp di Ungheria davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, apartito settimo, e George Russel, scattato in pole e protagonista per buona parte della gara di Hungaroring. Per la Ferrari strategia tutta da rivedere, con Sainz che ha chiuso la gara quarto e Charles Leclerc sesto, dopo aver conquistato alle qualifiche la terza posizione. Per il pilota della Red Bull si tratta dell’ottava vittoria stagionale, che gli permette di allungare a +80 il distacco su Leclerc. A pesare in questa gara è stata innanzitutto la scelta della Ferrari di usare le gomme dure per il monegasco dopo 40 giri, portandolo dal primo al sesto posto, per poi chiudere con le morbide. La Red Bull invece ha alternato morbide e medie.

