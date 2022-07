Milano, turista beffato con un ballo di gruppo fuori da un locale: «Così mi hanno fregato il Rolex»

Lo avrebbero coinvolto in un ballo di gruppo, per poi sfilargli il Rolex dal polso approfittando della coreografia. È quello che ha raccontato agli agenti della polizia un uomo inglese di 42 anni, turista a Milano. Agli agenti ha spiegato che verso le 4 di oggi 31 luglio stava camminando lungo via Alessio di Tocqueville, vicino al movimentato Corso Como, quando è stato avvicinato da tre ragazzi che hanno cercato di vendergli delle sostanze stupefacenti. L’uomo avrebbe declinato l’offerta. A quel punto i tre giovani, probabilmente di origine nord africana, sarebbero riusciti a coinvolgerlo in una danza improvvisata per strada, nel corso della quale lui e gli altri si sono tenuti per mano. Finita la coreografia, i tre si sarebbero allontanati in fretta, prima che lui si accorgesse di un dettaglio: l’orologio che indossava al polso, un Rolex dal valore di 11mila euro, era sparito. Così ha immediatamente chiamato la polizia, ma dei tre presunti ladri si erano già perse le tracce.

