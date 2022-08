Frana sul Cervino, crollo dopo lo stop alle salite per la siccità: in corso verifiche su possibili escursionisti in zona

Il 20 luglio le guide alpine hanno deciso di non portare più clienti in cima alla montagna: troppi i rischi legati al caldo. Nonostante questo sono diversi gli alpinisti che stanno cercando di raggiungere la vetta

La frana si è verificata verso le 17.30. Un crollo di pietre avvenuto sulla Testa del Leone, vetta da 3.715 metri che si trova accanto al più noto Cervino, 4.478 metri. Il crollo ha attraversato la linea di salita della via normale italiana, il percorso che viene per arrivare sulla vetta del monte valdaostano. Al momento non risultano vittime: dal 20 luglio scorso le guide alpine avevano deciso di sospendere le salite, proprio a causa dell’aumento delle temperature. Sorte che in questi giorni è toccata anche al Monte Bianco. Sulla montagna era presente comunque una cordata in fase di discesa che però non sarebbe stata raggiunta dalle pietre.

Un elicottero del Soccorso alpino è decollato per verificare la possibile presenza di escursionisti Come riporta l’agenzia di stampa Ansa, è possibile anche che dei soccorritori arrivino al bivacco Capanna Carrel (3.830 metri) per incontrare alcuni alpinisti che si trovano lì in queste ore. Il loro obiettivo è quello di arrivare in vetta nella giornata di domani ma potrebbero avere informazioni sulle altre cordate presenti sulla montagna in questi giorni. Nonostante lo stop deciso dalle guide alle salite accompagnate, sono diversi gli alpinisti che stanno cercando di arrivare in vetta da soli.

