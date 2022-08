Tragedia nel Trevigiano, morti 4 ragazzi tra i 18 e i 19 anni: lo schianto con l’auto contro un albero a fine serata

Sono tutti ragazzi tra i 18 e i 19 anni le quattro vittime di un grave incidente stradale avvenuto alle 2.10 della scorsa notte scorsa a Godega Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano ha sbandato per poi finire rovesciata contro un grosso albero, per fermarsi infine in un piccolo canale di scolo. I quattro erano tutti residenti in comuni del Trevigiano.

Un gruppo di amici, che probabilmente stava facendo ritorno a casa dopo una serata passata in compagnia. Prima che la loro Volkswagen ‘Polo’ sbandasse in curva: dopo lo schianto contro un platano, si sarebbe capovolta nel canale causando un forte botto. I residenti, svegliati dal forte rumore, hanno subito dato l’allarme. I vigili del fuoco, la polstrada, e i medici del Suem hanno raggiunto tempestivamente il posto. Ma era già troppo tardi: hanno potuto solo constatare il decesso dei quattro giovani.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: