Brescia, bambino colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata: è in gravi condizioni

Un bambino di tre anni è stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata e si trova ricoverato in gravi condizioni. È accaduto nella sera di ieri, 15 agosto, a Cortefranca, in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Resta da chiarire la dinamica dei fatti: in particolare, sono in corso accertamenti sul motivo per cui la guardia giurata ha sparato. Al momento, l’uomo si trova in caserma. Sull’episodio indagano i carabinieri.

