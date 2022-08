Sarà dimesso a breve Renato Pozzetto, ricoverato nei giorni scorsi a Varese per un malore

A darne notizia sono alcuni media locali che lavorano nella zona del Varesotto, a partire da La Prealpina.it. Dal 12 agosto Renato Pozzetto, 82 anni, sarebbe ricoverato all’Ospedale di Circolo di Varese. Originario di Laveno Mombello, Pozzetto è stato portato in ospedale dopo aver avvertito un malore e ora sarebbe ricoverato nel reparto di Medicina. L’attore ha passato in ospedale gli ultimi giorni, anche se ora le sue condizioni sarebbero in miglioramento e a breve dovrebbe essere dimesso. Nelle scorse settimane Pozzetto aveva perso il fratello maggiore Ettore, morto a 91 anni. I social si sono già riempiti di auguri per il protagonista di titoli ben noti nella storia della commedia italiana come Il ragazzo di campagna e per il suo lavoro in coppia con Aurelio Ponzoni con cui formava lo storico duo Cochi e Renato.

