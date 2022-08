Maltempo, nubifragio a Ferrara: allagate le strade della città – I video

Registrati fino a 55 millimetri d’acqua. Per Arpae in due giorni nella città è caduta metà della pioggia del 2021

Un’acquazzone spaventoso ha allagato le strade di Ferrara. Secondo i dati Arpae, resi noti dal sindaco della città Alan Fabbri, in due giorni, sarebbe caduta la metà della pioggia di tutto il 2021. Tra le 8 e le 9 di oggi, 19 agosto, la frazione di Malborghetto di Boara avrebbe raggiunto 46 millimetri d’acqua, mentre quella di San Bartolomeo addirittura 55. «Le aree verdi, mai state così provate dalla siccità, non sono riuscite a svolgere la tipica funzione di drenaggio e hanno scaricato ulteriormente la massa d’acqua sul sistema fognario, praticamente collassato, nonostante le ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia effettuate in questi anni», ha spiegato Fabbri.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: