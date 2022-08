Una ragazza entra in autostrada con i pattini: «Ho seguito le indicazioni del navigatore» – Il video

Una donna è stata fermata dagli agenti della Stradale perché andava in pattini sull’autostrada a A/10, che collega Ventimiglia a Genova. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, la ragazza ha ammesso che stava «solo seguendo le indicazioni del suo navigatore satellitare», che gli aveva indicato quel percorso autostradale come la strada più breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era diretta. Per lei è scattata una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile. La polizia ha poi reso pubblico un video di una telecamera di sicurezza, in cui si vede mentre pattina all’interno di una galleria.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: