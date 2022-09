Sparatoria al Luna Park di Manfredonia durante la festa patronale: gambizzato un uomo, panico e fuggi fuggi – Il video

Sparatoria nella notte a Manfredonia nel Foggiano, durante la festa patronale. Intorno alle 2,30 in via San Salvatore, nella zona del luna park, un uomo è stato ferito alla coscia sinistra da un colpo d’arma da fuoco. La vittima, Giovanni La Torre, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stata prima medicata dal personale del 118 e poi trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto la polizia, che sta indagando sull’accaduto; sequestrati quattro bossoli di pistola. Giovanni La Torre ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco.

Foto e video da: Ilspontinonet

Continua a leggere su Open

Leggi anche: