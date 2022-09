Assalto al gazebo di FdI a Milano, identificati gli autori. La questura: «Saranno denunciati»

Saranno denunciati gli autori dell’assalto di oggi 3 settembre a un gazebo di Fratelli d’Italia in via Papignano a Milano. La Digos avrebbe individuato gli aggressori in un gruppo di antagonisti che sono stati identificati dopo l’intervento sul posto. La Questura di Milano ha spiegato che gli autori dell’aggressione saranno denunciato per danneggiamento. Secondo quanto raccontato dal senatore di FdI Ignazio La Russa, il gruppo di antagonisti sarebbe intervenuto questa mattina con il volto coperto da maschere e cappucci, vestiti tutti allo stesso modo.

