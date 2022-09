Brescia, morta una 17enne su auto uscita fuori strada: arrestato l’amico 21enne alla guida

Un 21enne è stato arrestato dopo un incidente stradale avvenuto questa notte in cui è morta una 17enne che era in auto con lui. Il ragazzo è uscito di strada mentre percorreva l’autostrada A21 tra Manebrio e Pontevico in provincia di Brescia. Il 17enne è accusato di omicidio stradale ed è stato messo ai domiciliari. Il suo tasso alcolemico nel sangue è risultato di 1,12.

