Elezioni 2022, indecisi su chi votare? Il test, diventato virale tra i giovani, per capire a quale programma politico si è più affini

Famiglia omogenitoriale o tradizionale? Ius scholae sì o no? Flat Tax o Tassazione progressiva? Così i giovani sulla loro piattaforma social più frequentata in assoluto mettono alla prova le idee sui principali temi della campagna elettorale. Si preparano alle elezioni del 25 settembre anche su Tik Tok con il trend “Elezioni 2022“, tentando di capire chi merita la preferenza, o meglio quale programma elettorale promuovere. In base alle scelte effettuate il test fornirà il nome del partito più adatto alle idee espresse. Più che i nomi quello che importa sono le proposte e le posizioni da prendere, meno i leader. Un messaggio che hanno fatto passare forte e chiaro dopo aver preso le distanze dall’orda di politici che nel giro di pochi giorni è magicamente comparso su Tik Tok , speranzosi di accaparrarsi il voto di giovani finora mai frequentai, almeno sulla nota piattaforma. Le scelte che il test sottopone vanno avanti: si può decidere per un’immigrazione intesa come “accoglienza” o come “lotta”, sulla validità o meno dell’educazione sessuale a scuola, e ancora domande sul diritto all’aborto e sul ddl zan. Al di là dell’aspetto giocoso del trend, spesso le scelte pubblicate danno adito a dibattiti e confronti sulle tematiche più attuali. E per chi non è ancora ben informato su cosa sia una patrimoniale o in cosa consista il presidenzialismo, c’è sempre qualcuno che interviene in aiuto a spiegare.

