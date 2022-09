Politici su TikTok? La creator 19enne li gela: «Fate brutta figura: noi vi prendiamo per il cu*» – Il video

«Politici sparite da questo social, avete già Instagram e Facebook, qui non c’entrate niente, fate brutta figura: pensate che la gente vi metta like perché vi supporta? No, è perché vi prendiamo tutti per il cu*o, carissimi». Emma Galeotti attacca lo sbarco dei politici su TikTok con un video, diventato virale, in cui accusa di ipocrisia i candidati alle elezioni politiche. «Non siamo così stupidi che ci basta un video su TikTok per votarvi perché è l’unica cosa che conosciamo», dice Galeotti, 19 anni e oltre 693mila seguaci sulla piattaforma della Gen Z. Solo ieri, 1 settembre, sono arrivati su TikTok Silvio Berlusconi e Matteo Renzi con brevi video autoironici che tentano di simulare le modalità e i ritmi degli sketch dei più giovani.. Pochi giorni fa sono arrivati anche Matteo Salvini, il leader della Lega, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Carlo Calenda di Azione. Già presente anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.

«Vi piace l’istruzione? Ma la conoscete la parola istruzione? Oppure vi piace l’esercito? Io dico ‘all in’ nell’istruzione. Anzi, se votate il mio partito, avrete 10 euro in più sulla prepagata, e potete usarli anche in droga, chiudo un occhio», recita Emma facendo finta di vestire i panni di un candidato politico che pur di attirare il voto di un giovane gli fa proposte in modo affannoso. Poi torna ad attaccare direttamente: «Date l’idea – conclude – di pensare che siamo plasmabili e rincogl**niti, come se ci bastasse un video con scritte e musichette accattivanti e boom: votiamo per voi. Non credo proprio. Se volete intrattenerci va bene, ma non perdete tempo perché potreste fare molto altro».

