Svizzera, tragedia in montagna: 14enne italiano precipita e muore durante un’escursione

Un ragazzino di 14 anni della provincia di Varese è morto in un incidente in montagna in Svizzera, nel territorio di Ghirone, in Canton Ticinio. A farlo sapere è stato la polizia cantonale che ha fornito anche una prima ricostruzione di quanto accaduto. Durante un’escursione in comitiva nella zona Capanna Scaletta, il 14enne sarebbe caduto mentre camminava sul sentiero e precipitato per circa 100 metri travolgendo un coetaneo dello stesso gruppo. A quel punto un altro 14enne, svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i ragazzi, precipitando anche lui. I due giovani, immediatamente trasportati in elicottero all’ospedale di Lugano, attualmente risultano gravi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega e del SAS, la guardia area e il soccorso alpino svizzero, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 14enne, e soccorrere gli altri due adolescenti. La polizia svizzera ha anche fatto sapere dell’intervento del Care Team «al fine di prestare sostegno psicologico».

