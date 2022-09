Champions League, il Liverpool mette in guardia i tifosi dalla trasferta a Napoli: «Restate in hotel, potreste essere rapinati»

La città di Napoli è pronta ad accogliere i campioni del Liverpool e i tifosi Reds per la prima partita del proprio girone di Champions League. Dopo un buon avvio di campionato, la squadra guidata da Luciano Spalletti tenta l’impresa di battere l’avversario più ostico del proprio gruppo. Insomma, sembra tutto pronto per vedere un vero spettacolo in campo con oltre 2mila tifosi inglesi attesi allo stadio Diego Armando Maradona. Per preparare al meglio i propri sostenitori, attraverso l’account dedicato all’assistenza, il Liverpool ha voluto metterli in guardia: «Rimanete nei vostri hotel per bere e mangiare», scrivono in un tweet, «si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando andate in giro».

Bene, forse si tratta solo di un modo per tutelare i propri tifosi da qualche scontro tra curve che potrebbero accendersi prima della partita. E invece no, perché un’ora dopo arriva un altro tweet: «Non radunatevi nelle aree pubbliche ed evitate di girare da soli in zone lontani dall’area portuale della città». Ma non solo: «Ti consigliamo vivamente di evitare il centro città. Se decidi di visitarlo, tieni presente che potresti essere preso di mira per furto, rapina, o aggressione».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: