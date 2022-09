Gina Lollobrigida ricoverata per la frattura del femore: paura per l’attrice dopo la caduta

È stata ricoverata in ospedale l’attrice Gina Lollobrigida. La donna di 95 anni, candidata alla prossime elezioni come capolista nel collegio uninominale di Latina è caduta fratturandosi un femore. Al momento non sarebbero sorte complicazioni, ma l’età prossima al secolo di vita impone la massima prudenza per la bersagliera. Secondo quanto riporta Repubblica, in ospedale è accorso al suo capezzale il suo aiutante Andrea Pizzolla. Solo pochi giorni fa l’attrice aveva annunciato la propria candidatura nelle liste di Italia Sovrana e Popolare, parte del progetto del Partito Comunista , Patria Socialista, Azione Civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. «Finché c’è l’energia la uso per le cose importanti, soprattutto per il mio Paese. Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo» aveva dichiarato a margine della sua candidatura il giorno di ferragosto. Non è la prima volta che Lollobrigida tenta l’avventura politica, ci aveva già provato nel 1999 con la lista dei Democratici di Romano Prodi.

