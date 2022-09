Ucraina, il leader ceceno Kadyrov annuncia il ritorno in battaglia delle unità d’élite al fianco dei russi: «Arriveranno buone notizie»

Le unità d‘élite cecene tornano sul campo di battaglia. Ad annunciarlo è Ramzan Kadyrov, leader della Repubblica Cecena della Federazione russa e soldato fedelissimo di Vladimir Putin. «Il mio caro fratello, eroe della Russia, deputato della Duma di Stato russa Adam Delimkhanov ha iniziato a svolgere i compiti dell’operazione militare speciale in Ucraina e nella DPR», ha scritto sul suo canale Telegram. Lo stesso Kadyrov aveva già criticato le operazioni condotte dai militari russi: «Hanno commesso degli errori, aveva detto nello stesso canale social, Se non cambiano strategia, sarò costretto a contattare i vertici del ministero della Difesa e la leadership del Paese». Delimkhanov è a capo delle unità cecene che, come riporta Tass, sono tornate nella zona di guerra dopo la vacanza che si sono presi all’indomani delle conquiste di Mariupol, Severodonetsk, Lisichansk e Popasna. Le forze cecene sono state spesso usate in passato anche per controllare l’operato dei militari russi e bloccare eventuali disertori. Era successo, ad esempio, lo scorso aprile a Pologovsky quando tre soldati di Mosca sono stati giustiziati da una truppa cecena perché avevano deciso di smettere di combattere. Come scrive Kadyrov: «In precedenza, vi ho sempre detto di aspettare buone notizie e dopo le mie parole le avete sempre avute. Quindi, ora, siate pazienti e aspettatevi grandi risultati dai nostri combattenti in prima linea. Arriveranno sicuramente!».

