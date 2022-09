Com’è nata la fake news sulla storia d’amore tra Lautaro e Lukaku, tra parodie e profili Instagram

Che tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ci sia un legame speciale, ogni interista lo sa. Dopo un anno di separazione, la LuLa è tornata a splendere sul cielo di Milano sotto la guida non più di Antonio Conte, con il quale hanno vinto uno scudetto, ma Simone Inzaghi. Nonostante nessuno dei due sia partito titolare nella seconda partita di Champions League, questa mattina i loro nomi troneggiavano tra le tendenze dei social network. Tutto è iniziato quando su Twitter ha cominciato a girare un’immagine che raffigura i due attaccanti dell’Inter avvicinati con programmi di photo editing e il logo Olé, una delle principali testate sportive argentine, in basso a destra. Poi il titolo: Lautaro Martinez avrebbe avuto una relazione con Lukaku, tanto che El Toro si è separato dalla moglie e ha chiuso il profilo Instagram.

I principali indizi arrivavano entrambi da Instagram. L’account dell’attaccante argentino, che conta 5,5 milioni di follower, era improvvisamente sparito. Allo stesso tempo, Agustina Gandolfo, moglie del numero 10 dell’Inter, ha postato sul suo profilo una stories che recitava: L’amore che dai è eterno. Uno più uno uguale: Lautaro e Agustina si sono separati. A due presunti indizi, aggiungete un tocco di gossip social e voci di sottobosco sull’amicizia speciale che lega l’attaccante argentino con il suo collega belga, e avrete una nuova storia d’amore.

Il diavolo, però, è nei dettagli. Guardando bene l’immagine da cui è partito tutto, si può vedere come al logo della testata manca l’iconica e accentata: é. Dettaglio non colto da tutti, anzi in molti prendono per vero lo scoop. La notizia fa il giro del mondo, viene ripresa da diverse testate internazionali, anche italiane, e arriva anche ai diretti interessati. Complice anche il nome dell’account che ha innescato tutto, ovvero Info real de tendencias che parodizza i ben più famosi e attendibili Perché è in tendenza declinati per monitorare e spiegare le tendenze in vari Paesi. Intanto, però, la matassa inizia a sbrogliarsi con Lautaro che pubblica una stories in cui annuncia trionfante di essersi rimpossessato del suo profilo Instagram e Agustina (Agus per i suoi follower) che si filma mentre beve un cocktail brindando e ridendo al potere dell’immaginazione della gente.

Il mistero dell’account di Lautaro, invece, pare essersi risolto in un semplice problema amministrativo di Instagram che ha portato alla temporanea chiusura del profilo. Insomma, la LuLa sembra essere destinata a rimanere una coppia solo all’interno del campo di gioco.

