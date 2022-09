La donazione di Fedez a Rozzano, dove è cresciuto: «Così restituisco un po’ di privilegi»

Dovrebbero partire già in autunno i lavori per la realizzazione dello skatepark che il rapper ha deciso di sponsorizzare

Ritorno alle origini per Fedez. Oggi, 14 settembre, il cantante ha consegnato a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, comune alle porte di Milano dove è cresciuto e dove ancora vive la sua famiglia, un assegno da 130 mila euro della sua fondazione. La donazione servirà per «la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città». In particolare, per la costruzione di un nuovo skatepark. Lo ha annunciato lo stesso Fedez su Instagram, postando le foto del progetto, del quartiere e una foto che lo ritrae sorridente accanto al sindaco di Rozzano, mentre entrambi sorreggono il maxi assegno. «Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dal quale provengo e di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte», ha scritto nella descrizione del post.

Il nuovo skatepark di circa 2 mila metri quadrati, hanno spiegato dal Comune, sarà realizzato nel nuovo parco dello sport, fra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria. E si inserisce in un progetto più ampio mirato a riqualificare un’intera zona centrale di Rozzano con nuove strutture sportive e con una grande zona ricreativa con aree attrezzate a disposizione di tutti. Ferretti ha voluto ringraziare «sentitamente» Fedez per la sponsorizzazione: «Con il suo generoso aiuto fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini. Non si tratta solo di un sostegno materiale ma anche di un’azione di elevata responsabilità sociale», ha detto il primo cittadino. L’inizio dei lavori per lo skatepark è previsto in autunno.

