Lecce, test d’ingresso sbagliato al corso di Scienze infermieristiche: salta la prova d’ammissione

L’esame per accedere al corso triennale è stato annullato per un errore: nelle buste le domane destinate alla selezione per la laurea magistrale

Domande sbagliate nel test d’ingresso e addio esame. È successo alla prova di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche previsto per la mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, a Lecce, dove le centinaia di candidati presenti sono stati costretti a tornarsene a casa. La prova è stata annullata nell’immediato per un grosso errore di buste: le domande contenute nel plico inviato dal Consorzio interuniversitario Cineca erano quelle destinate alla selezione per la laurea magistrale. La commissione esaminatrice ha constatato l’errore al momento dell’apertura della busta comunicando così ai 296 candidati presenti l’impossibilità di procedere con la prova. Gli aspiranti infermieri, provenienti anche dalle province di Brindisi e di Taranto, sono stati costretti quindi a fare dietro front e a rinunciare al tentativo. Ora l’attesa è per una prossima data di convocazione che verrà comunicata sul sito dell’ateneo.

