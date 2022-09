Senigallia, la drammatica conta dei dispersi, in fuga nella notte dalla furia del torrente

Il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini ha dichiarato che i bambini dispersi vicino a Molino Mariani nell’alluvione nell’anconetano sono due. «Al momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare. E in un’altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso la mamma si è salvata». Luca Cari, capo della comunicazione dei vigili del fuoco, intervenendo alla trasmissione Agorà di Rai3, ha detto che «gli interventi sono concentrati nella zona di Senigallia: sono 200 gli interventi in corso e, tra questi, anche quelli nel territorio di Barbara, dove risultano tre dispersi e, tra questi, il bimbo sfuggito dalle braccia della mamma, che invece siamo riusciti a salvare». Cari ha parlato di «ampie zone allagate» nel Senigalliese, «lungo il percorso del Misa, che è esondato in più tratti». Dalla serata di ieri, i vigili del fuoco hanno messo in salvo «decine di persone che si erano rifugiate su alberi e tetti. L’acqua tende a defluire e consente una più rapida perlustrazione delle aree – ha aggiunto – con l’intervento anche dei nostri elicotteri, che stanno sorvolando la zona». La madre è stata salvata a Castelleone di Suasa dai vigili del fuoco. La donna era in auto quando è stata travolta dalla piena del fiume, scesa dalla vettura con il figlio entrambi sono stati travolti dall’acqua. I vigili del fuoco l’hanno rintracciata aggrappata al tronco di un albero.

