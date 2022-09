Roma, la metro chiude per lo sciopero e 200 passeggeri restano intrappolati nella stazione – Il video

Quaranta minuti chiusi dentro la stazione della Metro A Cornelia. È successo a Roma, durante lo sciopero del trasporto pubblico locale. Questa mattina, all’uscita della fermata, duecento passeggeri hanno trovato i cancelli della stazione chiusi a chiave, senza la possibilità di uscire. L’episodio è stato segnalato da diversi utenti Twitter ad Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico della capitale. Dopo più di mezz’ora di attesa, i cancelli della stazione sono stati riaperti. Resta da chiarire, però, come sia potuto succedere. «Abbiamo svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e adotteremo tutti i provvedimenti necessari responsabili del fatto. Ci scusiamo ancora», ha scritto Atac in un tweet.

