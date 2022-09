Venezia, muore in fabbrica un 18enne: era in stage

Stava frequentando uno stage scolastico il giovane di 18 anni morto in un incidente in fabbrica a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Lo studente sarebbe stato colpito da una lastra di metallo caduta dai cavalletti ai quali era appoggiata nella sede della BC Service. A nulla sono serviti i soccorsi del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica): le lesioni subite dal ragazzo agli arti inferiori sono risultate fatali. Secondo le prime ricostruzioni la lastra in metallo che lo ha colpito gli avrebbe schiacciato le gambe. Il 18enne era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e aveva cominciato il suo stage per il progetto di alternanza scuola-lavoro nell’azienda di Noventa di Piave, specializzata nella lavorazione del metallo.

