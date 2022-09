Funivia Mottarone, la perizia: «La fune già danneggiata prima della tragedia. Ma i controlli potevano evitarla»

La funivia del Mottarone era già danneggiata prima della tragedia del 23 maggio 2021, quando una cabina precipitò e provocò la morte di 14 persone. È quanto emerso dalla perizia di oltre 500 pagine – affidata al team del professore Antonello De Luca dell’Università Federico II di Napoli – depositata al Tribunale di Verbania. Dove si legge che la funivia è precipitata «a causa del degrado della fune» che la trainava. E ancora: «In corrispondenza del punto di rottura il 68% circa dei fili presenta superfici di frattura che testimoniano una rottura a fatica/corrosione dei fili» già presente prima dell’incidente.

«Non ci sono stati i giusti controlli »

Il team di ingegneri a capo della perizia ha rivelato che una corretta attuazione dei controlli avrebbe permesso di conoscere per tempo la presenza di danni alla fune. Così da sostituirla come previsto dalle norme di sicurezza. Secondo gli esperti la tragedia è stata causata nello specifico dalla rottura della fune traente «in corrispondenza dell’innesto nella testa fusa» e per la presenza dei forchettoni che hanno bloccato l’attivazione dei freni d’emergenza. L’inchiesta in mano alla procura di Verbania è stata chiusa dopo 1 anno e 4 mesi di indagini. Ora, inizia il percorso processuale. Le udienze sono fissate per il 20, 21 e 24 ottobre per l’incidente probatorio. Verranno discusse le prove raccolte dai consulenti di tutte le parti.

