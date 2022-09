Terremoto in Liguria, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Genova: paura anche in spiaggia a Portofino

Una scossa tra magnitudo 4.1 è stata avvertita alle 15.39 in provincia di Genova, come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In diversi uffici sono stati fatti evacuare i dipendenti per strada. Secondo l’agenzia Ansa, la scossa è stata avvertita in modo forte soprattutto ai piani alti dei palazzi sono sono tremati i vetri alle finestre, in particolare nel Levante, a Bargagli, Davagna e Torriglia. Attimi di paura anche tra i turisti della riviera di Levante, da Portofino a Sestri Levante, con il terremoto avvertito anche da chi era in spiaggia. La prima rilevazione dell’Ingv aveva indicato la scossa tra magnitudo 3.9 e 4.4.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: