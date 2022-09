Terremoto vicino il Monte Bianco, scossa al confine tra Italia, Svizzera e Francia di magnitudo 3.3

In una prima stima il sistema di monitoraggio francese Renass aveva indicato una magnitudo di 4.2, classificando il terremoto come «moderato»

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata rilevata vicino al Monte Bianco, al confine tra Italia, Francia e Svizzera. Secondo le stime dell’Ingv, il terremoto è stato localizzato a circa 4,5 km da Chamonix, poco distante dal confine italo-svizzero, a 11 km di profondità. Al momento non sono stati registrati danni gravi, ma la scossa sarebbe stata nitidamente percepita dai residenti. In una prima stima il sistema di monitoraggio francese Renass aveva indicato una magnitudo di 4.2, classificando il terremoto come «moderato».

