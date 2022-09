Maltempo, allerta gialla della Protezione civile nelle Marche e altre 6 regioni: «Nel weekend temporali e forti raffiche di vento»

Il maltempo non dà pace alle Marche. Nel prossimo weekend la regione del Centro Italia, già devastata dal nubifragio dello scorso 15 settembre, sarà uno dei territori coinvolti nell’allerta gialla a causa della perturbazione proveniente dalla Spagna che raggiungerà il Centro e il Nord del penisola. Secondo le previsioni del Dipartimento della Protezione Civile a partire dalle prime ore di sabato su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria si abbatteranno «precipitazioni diffuse, fulmini e forti raffiche di vento». In particolare La Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso un avviso di allertamento «per criticità idrogeologica e temporali» valido dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di sabato 24 settembre. L’allerta riguarda le zone 1,2,3 e 4 della regione e cioè le province di Pesaro Urbino e di Ancona. «Un’escursione dal Mar Tirreno di aria mite ed umida», spiega in una nota il Dipartimento regionale, «determinerà sul medio versante adriatico il graduale peggioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio di sabato».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: