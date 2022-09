Ad Arezzo seggio allagato per il maltempo, per il voto arriva il bus navetta

Ad Arezzo il maltempo si è abbatto sul voto, obbligando il comune a spostare una sezione elettorale. A causa delle forti piogge cadute nella notte, l’acqua si è infiltrata anche nella sezione 85 nella località Santa Maria alla Rassinata, rischiando dunque di non poter permettere ai cittadini di votare. Ma il comune di Arezzo, nella notte, ha provveduto a spostare il seggio allagato in una palestra in località Palazzo del Pero. L’amministrazione aretina ha inoltre messo a disposizione un servizio navetta apposito per poter andare a votare, alla luce del cambio del luogo del seggio. In un post su Facebook, il comune ha comunicato che «a causa di infiltrazioni di acqua causate dalle forti piogge cadute nelle ultime ore, la sezione. 85 che si trova in località Santa Maria alla Rassinata è stata spostata presso la palestra il località Palazzo del Pero». E dal comune aretino hanno reso noto che «per chi volesse usufruirne, l’amministrazione ha organizzato un servizio di navetta che partirà dalla sede elettorale di Santa Maria alla Rassinata nei seguenti orari: ore 10, ore 12, ore 16, ore 19 e ore 22 del giorno 25 settembre 2022, al fine di agevolare le operazioni di voto degli elettori». Il maltempo ha causato problemi anche sulla tangenziale di Arezzo, dove le forti piogge hanno portato via parte dell’asfalto, creando grosse buche. I tecnici del comune si sono subito messi all’opera per poter circoscrivere la zona, in modo da evitare problemi di traffico ed eventuali incidenti.

