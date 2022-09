Russia, un uomo entra in una scuola e spara agli alunni: almeno 6 i morti, 20 i feriti – Il video

Un uomo vestito di nero, ancora di identità sconosciuta, è entrato questa mattina in una scuola della città di Izhevsk, nella Repubblica russa dell’Udmurtia, e ha aperto il fuoco. Stando alle prime informazioni, sulla maglietta che indossava c’erano stampati sopra dei simboli nazisti e per sparare avrebbe usato due pistole Makarov. Secondo i media locali, e quanto riferito dall’agenzia Tass, i morti sarebbero almeno 6. Di questi, una è la guardia di sicurezza dell’istituto n.88 e 3 sono bambini, mentre in totale sono 20 i feriti. Il ministero dell’Interno afferma che l’autore dell’attacco si è sparato all’interno dell’edificio. Sul posto, oltre a polizia e ambulanze, è arrivato anche il capo dell’Udmurtia, Repubblica nell’area centro-occidentale del Paese, Alexander Brechalov.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: