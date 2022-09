Di Battista punzecchia Di Maio: «Gli consiglio di stare alla larga dalla politica e prendersi una laurea» – Il video

«Gli consiglio di stare alla larga dalla politica e di prendersi una laurea». Questa la frecciatina con cui Alessandro Di Battista ha commentato la sconfitta alle elezioni di Luigi Di Maio, ex alleato ai tempi del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri ha perso la sfida nel testa a testa all’uninominale a Napoli contro Sergio Costa (M5S) e il suo neonato partito, Impegno Civico, si è fermato sotto l’1% a livello nazionale. «Per l’esclusione di Luigi Di Maio dal Parlamento non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso – è il commento di Di Battista postato su Facebook -. Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale, che forse negli ultimi anni non ha vissuto».

