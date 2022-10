La gaffe di Di Battista che sbaglia il congiuntivo in tv: «Mi auguro che Meloni non cedi su Casellati» – Il video

Dopo «l’inpiegato» del neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, arriva un’altra gaffe dal mondo politico sulla lingua italiana. Questa volta è toccato ad Alessandro Di Battista che ha sbagliato un congiuntivo nel suo intervento su Giorgia Meloni, ospite a “diMartedì” in onda su La7. «Ci sono problemi all’interno di Forza Italia. Generalmente il centrodestra li risolve sempre quando si avvicina all’inizio di una esperienza governativa», ha iniziato a dire l’ex deputato in merito all’attuale situazione politica e sulla gestione della nuova maggioranza in vista del nuovo governo. Poi la gaffe: «Credo che c’è bisogno di un governo il prima possibile e mi auguro che Meloni non cedi su Casellati». Un doppio errore, che non è passato inosservato agli ascoltatori ed è rimbalzato sui social.

