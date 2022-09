Di Battista ridimensiona la vittoria di Giorgia Meloni: «In nome di poco più della metà del Popolo italiano»

«In nome di poco più della metà del Popolo italiano». Sono le parole dell’ex esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che su Facebook ha telegraficamente commentato i risultati e i dati di queste elezioni politiche, vinte da Fratelli d’Italia e dalla leader Giorgia Meloni. E mentre lo spoglio delle schede continua, l’ex pasionario pentastellato, con una sola frase, ha voluto ridimensionare la vittoria del centrodestra, facendo riferimento all’affluenza che, durante questa tornata elettorale si è attestata al 63,91% degli aventi diritto, contro il 72,94% delle elezioni politiche del 2018. Un calo di ben 9 punti percentuali. Anche la leader di FdI, nel suo discorso dopo la vittoria elettorale, ha dichiarato: «Ha vinto il centrodestra, a guida FdI: questo è il momento della responsabilità davanti a decine di milioni di italiani». Ma Meloni si è detta anche rammaricata per il dato sull’astensione, commentando: «Ci sono troppi italiani che non si fidano delle istituzioni. Ci vuole piena dignità nel rapporto tra Stato e cittadini affinché esistano cittadini liberi, non sudditi».

