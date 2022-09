Marcello Toscano: il giallo dell’insegnante morto accoltellato in una scuola media a Melito di Napoli

Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno, è stato trovato morto ieri sera verso le 22,30 all’interno del perimetro della scuola media Marino Guarano a Melito di Napoli. L’uomo svolgeva il ruolo di maestro di sostegno e le sue ricerche erano partite dalle ore 20, quando i familiari hanno lanciato l’allarme per la sua scomparsa. Dai primi accertamenti sembra che la morte sia riconducibile a un’aggressione all’arma bianca. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona. A colpire sarebbe stato un coltello o uno strumento con lame. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo, ascoltando parenti, amici e colleghi. Il docente è stato anche consigliere comunale a Mugnano dal 2015 al 2020.

Nello stesso istituto scolastico a maggio un ragazzino di 13 anni venne ferito alla schiena con un’arma da taglio mentre era in aula da un compagno di classe. Due mesi prima venne aggredita, nel bagno della scuola, una bambina di 11 anni da parte di una coetanea. Anche nel caso dell’omicidio di Marcello Toscano – sposato, due figli – potrebbe essersi trattato di un’aggressione, i cui motivi sono però al momento sconosciuti. A trovare il corpo dell’uomo dietro un cespuglio nel complesso scolastico è stato il figlio, il quale, non avendo più notizie del padre e non riuscendo a denunciarne la scomparsa – bisognava attendere 24 ore, gli è stato detto – è andato a cercarlo.

