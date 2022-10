Elon Musk torna a puntare su Twitter: avrebbe rilanciato l’offerta originale di 54,20 dollari ad azione

Dopo mesi di estenuanti tira e molla, l’imprenditore statunitense Elon Musk punta di nuovo su Twitter. Avrebbe proposto infatti di acquistare il social al prezzo iniziale offerto in aprile di 54,20 dollari ad azione. L’articolo di Bloomberg che ha rivelato in anteprima la manovra ha portato alla sospensione della quotazione di Twitter dalla Borsa di New York, in attesa di ulteriori informazioni. Ma anche stavolta le intenzioni del miliardario non hanno potuto evitare di riflettersi sul mercato, dove il titolo è decollato sino a +18%. L’ultima tappa di un percorso di redenzione di cui negli ultimi mesi erano arrivati i primi segnali. Dopo aver accusato i vertici della piattaforma di aver deliberatamente falsificato il numero di account spam sul social per influenzare la decisione degli investitori, infatti, il patron di Tesla aveva dichiarato: «se Twittter mostrerà come ha determinato la veridicità degli account, l’accordo procederà secondo i termini originali». Per il momento, nè Musk nè i rappresentanti di Twitter con sede a San Francisco hanno risposto alle richieste di commento di Bloomberg riguardo l’indiscrezione o l’eventuale accettazione della proposta.

