Il volto di Putin sui termosifoni come promemoria sui rincari: la trovata di una mamma è virale su TikTok – Il video

«MiniPutin» in giro per casa, ovvero piccole stampe del busto del presidente russo attaccate a prese e interruttori per ricordare alla famiglia di economizzare sui consumi. È la trovata di una mamma, filmata dalla giovane figlia che ha reso virale la strategia anti-spreco su TikTok. Trovata apprezzata da oltre 130mila utenti, anche se tra i commenti le risate si alternano alle critiche. «Non è colpa di Putin ma di UE e USA», «peccato che Putin non c’entra quasi nulla con il reale motivo dell’aumento dei prezzi. idea carina però», e ancora: «dovreste metterci Draghi». Ma anche: «Per quelli che fanno lezioni di Geopolitica: e fatevela ‘na risata!». Il riferimento implicito al video è ai rincari in bolletta, parzialmente dovuti all’invasione di Vladimir Putin in Ucraina, che da settimane strozzano le prospettive delle famiglie italiane. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, lo scorso 4 ottobre aveva lanciato l’allarme: «Se dovessero trovare conferma le previsioni degli analisti con un aumento delle tariffe del gas del +70% a partire da ottobre, per gli italiani si tratterebbe di una maxi-stangata da 2.942 euro su base annua a famiglia solo per la spesa legata alle forniture di gas».

