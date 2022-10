Paura alla stazione Termini di Roma, aria irrespirabile per fumo di un incendio: una donna intossicata – I video

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo ha coinvolto una decina di motorini parcheggiati in via Marsala e il dehor di un bar nella vicina via Marghera

Una densa e alta colonna di fumo si è levata nel pomeriggio davanti alla stazione Termini a Roma. Il rogo ha mandato in fiamme una decina di motorini parcheggiati lungo via Marsala, a pochi passi dall’ingresso della stazione Termini. La nuvola di fumo risultava in tutto il centro della Capitale, da piazza della Repubblica fino al quartiere San Lorenzo. Stando alle informazioni ufficiali disponibili finora non si segnalano persone ferite. Solo una donna è stata soccorsa per intossicazione. Secondo quanto riferito da persone presenti sul posto, subito dopo l’esplosione dell’incendio, in tutta l’area si è diffuso un acre e forte odore di plastica e gomma bruciata, mentre in sottofondo si sono sentite diverse esplosioni, presumibilmente dei motori dei veicoli colpiti dalle fiamme. Immediato l’intervento degli agenti, degli operatori sanitari e delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno bloccato la strada al traffico e limitato l’accesso alla zona. A essere colpito dall’incendio anche il dehor di un bar all’altezza di via Marghera, che è andato completamente distrutto, mentre le persone all’interno del locale sono state evacuate. La polizia scientifica è al lavoro per i rilievi del caso.

Foto e video in copertina: Twitter / marcofab73

