La Nazionale di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra, l’Ucraina, la Macedonia del Nord e Malta per le qualificazioni agli Europei del 2024. È l’esito del sorteggio di oggi 9 ottobre a Francoforte, che ha decretato tra gli avversari nel girone C degli azzurri tra gli altri i macedoni, che avevano condannato l’Italia a non qualificarsi per i Mondiali in Qatar.

