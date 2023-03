La disgraziatissima esecuzione di “God Save The Queen” prima di Italia-Inghilterra – Il video

Gli inglesi non l’hanno presa benissimo. Per i fischi, certo. Ma anche per l’interpretazione di Ellynora, cantante di origini napoletane. L’esecuzione di “God Save The Queen” prima di Italia-Inghilterra non è stata in effetti un granché. Un po’ perché la cantante non sembra riuscire ad ascoltarsi bene e per questo i difetti di intonazione si sentono tutti.

Un po’ perché il pubblico di Napoli ha rumoreggiato e fischiato veramente troppo. Una brutta figura per l’Italia. Che si è accompagnata a quella sul campo.

