Ragazzi rompono le giostre in un parco, il sindaco nel Foggiano pubblica le immagini: «Imbecilli: vi troveremo» – Il video

Un video delle telecamere di sorveglianza ha ripreso alcuni giovani mentre danneggiavano il parco giochi San Michele di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. A denunciarlo è il sindaco del comune, Matteo Vocale, che ha diffuso le riprese sui propri canali social. «I soliti idioti, ‘sarchioni’ per dirla alla sannicandrese e per essere buoni, usano le giostrine dei bambini nel peggiore dei modi. Ho mandato i vigili e, come per incanto, sono tutti scappati», ha scritto il primo cittadino su Facebook. «Se qualcuno si permette di fargli notare quello che fanno e non dovrebbero fare, si sente vomitare contro parecchie offese e la fatidica frase: “vedi che ti denuncio“», ha aggiunto. Poi ha annunciato che procederanno con l‘identificazione dei ragazzi coinvolti e, laddove possibile, faranno pagare i danni effettuati ai genitori. Dal racconto che emerge dal sindaco pare non essere la prima volta che dei ragazzi danneggino strutture pubbliche del comune. «Questi imbecilli, qualche volta, – ha concluso il sindaco – hanno anche girato le telecamere per non essere ripresi. Vergognatevi».

