Il pugno duro della Francia sugli scioperi: precettato il personale della raffineria Esso

Il ministero della Transizione Energetica della Francia ha annunciato l’avvio della precettazione del personale «essenziale per l’operazione» della raffineria Esso-ExxonMobil di Granchon-Port-Je’rome (Seine-Maritime). La decisione, fa sapere l’agenzia Afp, arriva a causa dello sciopero in corso che ha bloccato la filiera della distribuzione di carburanti nel Paese. «La requisizione comincerà oggi», dice il ministero. La raffineria di Granchon è una delle due raffinerie Esso-ExxonMobil in sciopero. Nei giorni scorsi gli scioperanti avevano bloccato l’accesso ai depositi di carburanti. A capo della protesta il sindacato Cgt. Alle 18 di lunedì, il 29,4% delle stazioni di servizio era in difficoltà a livello nazionale, secondo quanto ha dichiarato la ministra della Transizione Energetica Agnes Pannier-Runache. Di fronte alla carenza di carburante, i sindacati degli operatori sanitari hanno chiesto un «accesso prioritario» a tutte le stazioni, in modo da poter continuare a garantire l’assistenza medica a domicilio.

