Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico sulla via Salaria a Roma – Il video

Un altro blocco è in corso in via Marco Polo alla Garbatella

Gli attivisti di Ultima Generazione sono tornati stamattina a bloccare il traffico a Roma sulla via Salaria vicino al Grande Raccordo Anulare. Gli attivisti protestano contro la crisi climatica. Un altro blocco è in corso in via Marco Polo alla Garbatella. Nei giorni scorsi gli ambientalisti avevano annunciato un’escalation delle proteste: «perché questo è l’unico modo che abbiamo per far sì che i nostri governi si impegnino a contrastare l’emergenza climatica? Vieni a conoscerci alle nostre presentazioni! E se vuoi sperimentare le dinamiche all’interno di un’azione di disobbedienza civile nonviolenta, partecipa ad una formazione, questa settimana ce n’è una a Roma proprio lunedì!».

