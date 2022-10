L’influencer russa che balla al ritmo dei bombardamenti sull’Ucraina su TikTok – Il video

Il media bielorusso d’opposizione Nexta ha pubblicato su Twitter un video tratto da TikTok in cui un’influencer russa che vive in Germania balla mentre mostra le immagini del bombardamento di Kiev e dell’Ucraina. Lei si chiama Yulia Prokhorova e di filmati ne ha pubblicati due. Prokhorova vive in Germania e da aprile le autorità tedesche cercano di espellerla. I suoi filmati sono stati geolocalizzati su Twitter. A settembre in un altro video pubblicato su TikTok aveva incitato i suoi connazionali che vivono in Europa a «sprecare più energia possibile» per fare un favore alla sua madrepatria. E aveva anche esultato per la presa di Cherson. Nel frattempo riconquistata dall’Ucraina.

