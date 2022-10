Per il 26enne di Verbania si tratta del quinto titolo iridato

Ancora un trionfo per Filippo Ganna, con l’oro nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi. L’azzurro ha battuto l’altro italiano in finale Jonathan Milan. Dopo il record del mondo dell’ora, Ganna anche stavolta ha stabilito un nuovo primato della specialità. Per lui è il quinto titolo mondiale su pista, mentre Milan deve accontentarsi dell’argento.

