I servizi segreti del Regno Unito: «I soldati russi costretti a pagarsi da soli l’attrezzatura per la guerra in Ucraina

Molti riservisti russi chiamati a combattere in Ucraina sono probabilmente costretti ad acquistare la propria attrezzatura. Lo afferma l’ultimo bollettino dell’intelligence britannica, secondo cui «la corruzione diffusa e le lacune nella logistica» restano una delle cause principali delle «scarse prestazioni» delle forze russe. In particolare, sostengono gli 007 al servizio di Sua Maestà, molti riservisti devono acquistare da soli il giubbotto 6B45, che oggi si vende per 40mila rubli (640 dollari) rispetto ai 12mila di prima. Nel 2020 la Russia ne aveva acquistati ben 300mila, che attualmente sono sufficienti per le forze dispiegate in Ucraina. Ieri il presidente Vladimir Putin ha fatto sapere che la Russia ha mobilitato finora 222mila dei 300mila riservisti previsti. Di questi 16mila stanno già svolgendo missioni di combattimento. Putin ha spiegato che la mobilitazione è stata necessaria per difendere una linea di contatto con le forze ucraine di oltre mille chilometri.

