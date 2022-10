Cagliari, crolla l’aula magna dell’università. Vigili del fuoco sul posto: «Al momento non si registrano feriti» – Il video e le foto

Il cedimento del tetto è avvenuto attorno alle 21.55 in via Trentino. Fino a un’ora prima l’edificio era pieno di studenti per i laboratori di lingue

L’aula magna dell’università di Cagliati è crollata. A diffondere la notizia sono i vigili del fuoco intervenuti attorno alle 21.55 di oggi 18 ottobre in via Trentino. Al momento non è ancora chiaro se ci siano persone coinvolte. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe dell’aula magna di Geologia, ora utilizzata dalla Facoltà di Lingue, che durante il giorno era aperta e ospitava numerosi studenti. Solo per un caso non si registrano feriti: la struttura, sino alle venti, ha ospitato alcuni laboratori di lingue. A dare l’allarme sono stati gli universitari che vivono nella casa dello studente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e diverse squadre di vigili del fuoco. Ad accorrere appena saputo la notizia anche il rettore dell’ateneo Francesco Mola.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Open

Leggi anche: