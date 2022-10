Arrestato a Milano il rapper Niko Pandetta: «Non fuggo più dalla Polizia, uscirò più forte di prima»

È stato arrestato in queste ore, a Milano, il rapper Vincenzo Pandetta, in arte Niko. Il cantante aveva ricevuto qualche giorno fa un’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione, ma – dopo aver pubblicizzato la notizia della condanna sui suoi profili social – si era sottratto al provvedimento. Oggi Pandetta è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro, a Milano, dagli agenti della sezione Criminalità organizzata della Squadra mobile. Nei giorni scorsi, la Cassazione aveva respinto il ricorso presentato dagli avvocati difensori del rapper, rendendo definitiva la sua condanna a quattro anni di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 6 settembre, Pandetta aveva postato una foto sul suo profilo Instagram in divisa da Carabiniere con il commento «Maresciallo, non ci prendi». Nelle scorse settimane, poi, il rapper – noto anche per essere il nipote del boss Turi Cappello – ha scritto altri post sui suoi profili social: «Sono abituato agli spazi stretti, alle case piccole, alle celle, alla scena italiana. Quando tornerò là mi porterò il vostro affetto. Da dentro vi darò nuova musica. Uscirò e mi vedrete più forte di prima», ha scritto Pandetta. «Sono cambiato ma pagherò il mio passato finché ci sarà da pagarlo. Non fuggo più né dalla polizia né dalle mie responsabilità». L’ultima foto condivisa su Instagram mostra il rapper dietro le sbarre del carcere di Opera.

Foto di copertina: Il rapper Niko Pandetta in una foto tratta dal suo profilo Facebook

